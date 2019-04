Senigallia, presentato il programma del “Maggio dei Libri” Bucari:"Un appuntamento capace di coinvolgere tutte le realtà cittadine che a vario titolo ruotano intorno al mondo della lettura"

Sarà la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore a fare da preludio al ricco programma del “Maggio dei libri”, predisposto dal Comune di Senigallia in collaborazione con le scuole, le librerie e alcune associazioni culturali della città. L’appuntamento è per sabato 27 aprile.



Si inizierà alle ore 17,30 nella sala conferenze della Biblioteca Antonelliana con l’apertura della mostra itinerante di arte tattile “In viaggio con il Piccolo Principe. Non si vede bene che col cuore” dell’artista Elisa Latini. L’esposizione sarà visitabile in forma ridotta in biblioteca fino al 31 maggio e poi sarà inaugurata ufficialmente il 19 luglio a Lione. Seguirà il recital “Il Violino e la Rosa” con Beatrice Gregorini (voce), Lucia Di Pompeo (voce) e Pamela Rosato (violino). L’iniziativa sarà preceduta alle ore 16,30 dal laboratorio di lettura dedicato ai più piccoli dai 5 ai 10 anni a cura di Enea Discepoli (prenotazione obbligatoria).

Per tutto il pomeriggio, inoltre, in vari punti della città si svolgeranno letture animate con la partecipazione delle scuole: da piazza Saffi, dove sarà presente anche l’Infopoint Bibliomobile con il servizio di prestito per ragazzi, a piazza del Duca, da piazza Manni a via Cavour, fino alle librerie Mondadori, Ubik Io-BookEquilibri e Kamillo. Le scuole coinvolte saranno i licei “Perticari” e “Medi”, gli istituti “Corinaldesi” e “Padovano”, e l’istituto comprensivo “Senigallia Centro –Fagnani”. In particolare, a piazza Manni sarà possibile ascoltare con una “cuffia” molto originale (una “scatola piena di poesie”) i testi poetici proposti dal programma radiofonico “La poesia dei poveri”.

Il 14 maggio, invece, prenderanno avvio gli appuntamenti previsti dal Maggio dei Libri che si svolgeranno in Biblioteca. Alle ore 18 a inaugurare la rassegna sarà l’iniziativa “Bussando ai porti”, letture e racconti a cura della Lega Navale di Senigallia. Parteciperanno Sandro Mei, presidente della sezione senigalliese della Lega Navale, Maria Lucia De Nicolò, direttrice del museo della Marineria “Patrigniani Washington”, Roberto Petrucci, collaboratore della rivista della Lega Navale Italiana, e Silvia Melini, velista.

Il 17 maggio, alle ore 17,30, si terrà il reading “Spoon River”, con la partecipazione di Beatrice Gregorini e degli allievi del LaboratorioCentroVoce. Con Gabriele Carbonari, parteciperanno Susanna Angeletti, Angela Conti, Lucia Di Pompeo, Sabrina Gambadori, Silvia Gervasi, Giovanna Mancini, Beatrice Maltempi, Maurizio Marchetti, Annunziata Piersigilli, Maria Gemma Ranucci, Giuditta Sercecchi, Edoardo Serini.

Il 18 maggio, in occasione della Notte dei Musei, la Biblioteca resterà aperta dalle ore 9 alle ore 24 con orario continuato e tanti interessanti appuntamenti. Alle ore 10, nella sala conferenze, ci sarà l’iniziativa “Dall’Italia alle Stelle: protofantascienza italiana” a cura della Fondazione Rosellini. Alle ore 16, nella Biblioteca Ragazzi, si terrà il laboratorio “Ex libris. Piccoli capolavori nascosti dentro i libri”, rivolto ai bambini dai 5 anni e condotto da Isabel Permanyer (prenotazione obbligatoria). Alle ore 17, sarà il momento del reading “La distanza della Luna”, racconto tratto da “Le Cosmicomiche” di Italo Calvino con Matteo Fioravanti (musiche e video) e Simone Mosca (voce recitante). Ultimo appuntamento alle ore 21,30 con “Parole di notte. Poetry slam a Senigallia”, una gara di poesia in forma di performance, con una giuria improvvisata e composta estraendo a sorte cinque elementi del pubblico.

Il 24 maggio, alle ore 17,30 si terrà l’iniziativa “Il Femminino Sacro nelle Marche” con la presentazione dei libri “La Dea eterna”. di Michela La Rocca e Fabrizio Bartoli, e “Il segreto della Sibilla Pastora”, di Enrico Tassetti.

La rassegna si concluderà il 31 maggio, ore 17,30, con la replica dell’evento “Dall’Italia alle Stelle: protofantascienza italiana”, a cura della Fondazione Rosellini.

“Ringrazio quanti hanno lavorato a redigere questo programma – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – e in particolare le scuole, le associazioni culturali e le librerie per la loro adesione. Vogliamo che la nostra biblioteca possa essere sempre più fruibile e aperta, in particolare ai giovani, con proposte accattivanti e intelligenti”.

“La celebrazione della Giornata del libro e del diritto d’autore – aggiunge l’assessore alla Cultura Simonetta Bucari – rappresenta ormai un appuntamento fisso della nostra programmazione, capace di coinvolgere tutte le realtà cittadine che a vario titolo ruotano intorno al mondo della lettura”.

“Sarà un’occasione – spiega la direttrice Melissa Riccardi – per scoprire e conoscere i servizi della Biblioteca Antonelliana”.

Il programma completo è consultabile sulla sito www.comune.senigallia.an.it e sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale Antonelliana.