Senigallia, ancora raid da parte dei ladri di biciclette Bottino complessivo stimato in 7mila euro

Colpi a ripetizione da parte dei ladri di biciclette. L’ultimo blitz è stato messo a segno nella notte a cavallo tra il 18 e 19 aprile in due garage del quartiere Saline.



Ad essere trafugate una lussuosa bicicletta da corsa del valore di 6000 euro ed una mountain bike che il proprietario ha stimato in circa 1000 euro di valore. Sui luoghi sono intervenuti gli uomini della volante del Commissariato per un sopralluogo e per i rilievi del caso.

Più che plausibile che dietro a questi colpi ci sia una banda organizzata che sceglie con cura le proprie vittime. Altri casi analoghi si erano verificati pochi giorni fa in via Vico, via Marche e in via Raffaello Sanzio; anche in quei casi ad essere trafugate erano state biciclette di grande valore.