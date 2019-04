Calcio: Marche Allievi seconde al Torneo delle Regioni Solo il Lazio dell'ex Juve Giannichedda, padrone di casa, più forte dei marchigiani: il vigorino Arsendi titolare

Splendido risultato per la rappresentativa Marche Allievi al Torneo delle Regioni svoltosi nel Lazio dal 13 al 19 aprile.



Anche se non è mancato un po’ di rammarico finale.

Le Marche infatti hanno conquistato il secondo posto, venendo superate soltanto, nella finale di Fiuggi, dai padroni di casa del Lazio, allenati dall’ex calciatore della Juventus Giuliano Giannichedda.

Nella rappresentativa Allievi c’era anche Filippo Arsendi, giocatore della Vigor Senigallia: il ragazzo ha giocato da titolare la finale, persa 2-0 con due reti subite nella ripresa, nonostante fosse uno dei più giovani in campo.

Il torneo infatti era riservato in questa stagione ai classe 2002, ma Arsendi è un 2003.

Resta comunque una gran bella esperienza per il rossoblù e per tutta la rappresentativa Marche, che ha centrato un risultato in ogni caso storico.