Senigallia: controlli rafforzati alla stazione ferroviaria per le festività Più pattuglie della Polfer nei giorni di maggior afflusso di persone

In previsione dell’aumento dei viaggiatori nel periodo delle festività pasquali, anche il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Ancona sarà presente ogni giorno nelle stazioni presidiate con un rafforzamento di tutti i servizi ed un incremento delle pattuglie in stazione, compresa quella di Senigallia e a bordo dei treni che viaggiano nelle regioni Marche, Umbria ed Abruzzo.



Verranno predisposti servizi straordinari, anche con personale delle squadre di polizia giudiziaria.

Le pattuglie in stazione e lungo le linee ferroviarie saranno supportate dai nuovi dispositivi tecnologici, smartphone di ultima generazione che possiedono un dispositivo per la lettura ottica dei documenti elettronici e la verifica immediata delle informazioni in banca dati, consentendo l’immediatezza delle informazioni.

Nel 2018 ciò ha consentito un aumento dei controlli effettuati con lo smartphone del 186% ed un incremento delle persone identificate di circa il 21%.

Tutto ciò che accade nelle più importanti stazioni è visualizzato dalle Sale Operative Compartimentali, attive h. 24, che dispongono di un videowall in cui vengono mostrate le immagini delle telecamere presenti in stazione, che vengono anche registrate.

Gli apparecchi in dotazione alle pattuglie trasmettono le immagini ed i dati in tempo reale alla sala Operativa che ha la possibilità di coordinare gli interventi sul territorio, disponendo di sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie.