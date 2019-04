25 aprile 2019, le manifestazioni per la Festa della Liberazione Si inizia il 23, eventi fino al 30

Il programma predisposto dal Comune di Senigallia per commemorare il 74° anniversario della Liberazione prenderà avvio martedì 23 aprile con la presentazione del libro di Adelmo Cervi “Io che conosco il tuo nome”. L’appuntamento è alle ore 17,30 alla Biblioteca comunale Antonelliana. Sarà presente l’autore.



Giovedì 25 aprile, invece, si svolgeranno le cerimonie istituzionali. Alle ore 9,15, in via Dogana Vecchia, sarà deposta una corona di alloro alla lapide dedicata ai Caduti di Cefalonia. Alle 9,45, in viale Leopardi, all’altezza dei Giardini Catalani, partirà il pullman diretto nei diversi luoghi della memoria: a San Silvestro, al monumento di Aldo Cameranesi (ore 10), in via Capanna, al monumento di Anna Frank (ore 10,30), e in via Verdi, al monumento di Salvo D’Acquisto (ore 10,45).

Alle ore 11, appuntamento a piazza Garibaldi, dove verrà reso omaggio al Sacrario dei Caduti, mentre alle ore 11,30, in piazza Roma, si terrà il tradizionale intervento del sindaco Maurizio Mangialardi, seguito dalle letture degli studenti delle scuole secondarie di primo grado cittadine, dei giovani del Consiglio Municipale dei Ragazzi e dall’esibizione del complesso musicale “Città di Senigallia”.

Dalle ore 12 alle ore 21, infine, al Foro Annonario si terrà la grande festa in piazza organizzata dall’Anpi in collaborazione con Arvultura, Scuola di Pace, Libera, Caritas, Donne contro i Fascismi, insegnanti di Cittadinanza Attiva, Arci Vallone, Partigiani cristiani. Sarà presente il cantautore senigalliese Corrado Mancini.

Infine, martedì 30 aprile, alle ore 10 all’aula magna del liceo “Medi”, gli studenti incontreranno Vito D’Ambrosio, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura e già presidente della Regione Marche.