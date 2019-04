Rischio amianto in piazzale Alfieri: l’Asur Marche relaziona al sindaco di Senigallia "Per l’ALA è un altro importante riconoscimento fondamentale per la tutela della salute della cittadinanza"

In data 1 aprile, l’associazione ALA ha segnalato alle autorità competenti il rischio amianto per una palazzina ubicata in piazzale Alfieri 8, nel quartiere Cesanella, zona nord di Senigallia.



Mi sono così rivolgo all’apposito ufficio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ZT4, affinché potesse essere effettuato un sopralluogo perché secondo il mio parere, le lastre così ridotte, avrebbero bisogno almeno di una verniciata.

A seguito della richiesta, è giunta una risposta da parte dell’Asur Marche, Area Vasta 2, in cui si spiega che “a seguito dell’esposto, personale ispettivo del Servizio Ambiente e Salute, il 5 aprile scorso ha proceduto alla verifica richiesta, relazionando in merito al sindaco di Senigallia per i provvedimenti di competenza”.

Per l’ALA è un altro importante riconoscimento, fondamentale per la tutela della salute della cittadinanza. Ora non resta altro che attendere ulteriori sviluppi dal Comune di Senigallia.