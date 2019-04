Web TV degli Ospedali Riuniti, interrogazione del Consigliere delle Marche Busilacchi L'obiettivo è avere chiarimenti sulla procedura che ne ha portato alla attivazione e la effettiva efficacia del servizio

108 Letture Politica

Ad un anno dalla attivazione di “TiVuoibene”, la piattaforma WebTv degli “Ospedali riuniti di Ancona”, nata per far conoscere l’azienda e comunicare le iniziative e le modalità di fruizione dei servizi sanitari e ospedalieri attraverso sei ore di contenuti multimediali al giorno, il consigliere regionale di Art.1, Gianluca Busilacchi, ha presentato una interrogazione per appurare alcuni aspetti legati alla procedura di avvio del servizio e conoscerne l’effettivo seguito e gradimento.