Calcio: Juniores Vigor Senigallia, iniziano le partite decisive Semifinale per il titolo Marche contro l'Anconitana, il 25 aprile

124 Letture Sport

Iniziano le partite decisive per la Juniores della Vigor Senigallia che, dopo aver vinto il suo girone (A), gioca la semifinale per il titolo Marche contro l’Anconitana, vincitrice del gruppo B.



Andata al Sorrentino di Collemarino giovedì 25 aprile alle ore 16.30.

Ritorno alla stessa ora al Bianchelli, domenica 28.

In caso di numero uguale di gol segnati nel doppio confronto, accede alla finale chi ha segnato più reti in trasferta: in caso di ulteriore parità, supplementari e rigori.