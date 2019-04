Foto Notizie: ladri di biciclette scatenati a Senigallia Diversi colpi messi a segno nei garage: furti nel senigalliese ed a Corinaldo

515 Letture Cronaca

Ladri di biciclette scatenati a Senigallia. A finire nel mirino dei balordi non solo le bici che si trovano in strada ma anche dei colpi messi a segno nei garage privati. Gli ultimi casi segnalati si sono consumati in via Vico e via Marche e in via Raffaello Sanzio. Ad essere trafugate biciclette di grande valore. A denunciare l’accaduto in diversi casi sono stati i diretti interessati sul gruppo facebook Furti e segnalazioni Senigallia.



“Era custodita all’interno del garage e, nonostante fosse lì, l’avevo incatenata al muro- spiega- Hanno divelto la piastra dal muro per portarla via. Sono dispiaciuto e amareggiato. Chi mi conosce sa quanto sia appassionato di questo sport. Per quanto doloroso di certo non sono queste le cose che contano nella vita però sarei felice di ritrovarla. Hanno preso anche la mountain bike da un mio vicino aggiunge e sono state rubate altre due biciclette da corsa lo stesso giorno ”.

E ancora un’altra vittima racconta: “Probabilmente servirà a poco ma mi rivolgo ai miei amici ciclisti di Facebook – ha scritto nell’appello Mirco Pettinelli -, questa notte mi è stata rubata la mia Specialized Roubaix sl4 sport taglia 52 anno 2017, se qualcuno la vedesse in qualche mercatino on line è pregato di avvisarmi”. Non si tratta di episodi isolati: colpi analoghi sono stati segnalati anche in alcuni garage di Marzocca e Corinaldo.