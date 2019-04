La Regione aderisce all’osservatorio sulle agromafie "Fenomeno invisibile e da non sottovalutare"

94 Letture Cronaca

Sfruttamento del lavoro, caporalato, riciclaggio di denaro. Il 10% del fatturato mafioso si genera con l’agroalimentare: una fetta da 24,5 miliardi l’anno. Per quanto la percezione sia poca, le Marche non sono immuni e per questo occorre vigilare.