A Senigallia si parla della mozione per l’adesione al Patto per la Scienza Convocata la IV commissione consiliare: previsto l'intervento via skype del professor Guido Silvestri

La IV Commissione consiliare permanente, che ha competenza in materia di Servizi alla persona, Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Pari opportunità, si riunirà lunedì 8 aprile. La seduta è stata convocata alle ore 18 dal presidente Margherita Angeletti nella Sala Polivalente del Palazzo La Nuova Gioventù.



All’ordine del giorno la discussione sulla mozione presentata dal sindaco Maurizio Mangialardi e dai capigruppo Santarelli, Profili, Gregorini, Brucchini, Fileri e Perini per l’adesione al Patto della Scienza.

Nell’occasione è previsto l’intervento via skype del professor Guido Silvestri, professore ordinario alla Emory University di Atlanta e scienziato di fama mondiale, nonché autore dell’appello alle forze politiche italiane per la sottoscrizione di un “Patto trasversale per la Scienza”

I lavori della commissione potranno essere seguiti in diretta streaming sulla web tv comunale attraverso la piattaforma digitale senigallia.halleymedia.com, accessibile anche dal sito web comunale www.comune.senigallia.an.it.