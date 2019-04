Impresapesca Coldiretti Marche, l’Inps mette a rischio il futuro dei lavoratori Rischio pensione ai minimi nonostante decenni di contributi

Hanno lavorato per una vita in mare, versando i relativi contributi in vista della futura pensione ma ora rischiano di vedersi riconosciuto un assegno molto al di sotto di quanto prospettato. Il minimo. E tutto questo a causa di un’interpretazione dell’Inps Marche che ha deciso di inquadrare tutti i pescatori imbarcati in navi sotto le 10 tonnellate come operatori della piccola pesca.