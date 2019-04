Diritti al Futuro Senigallia aderisce a “Le Marche Plurali e Accoglienti” Si terrà sabato 6 aprile 2019 ad Ancona

Riteniamo principio fondamentale quello secondo cui le persone devono essere messe al centro, sempre come fine e mai come mezzo. Crediamo in Paese senza muri e barriere in cui vengano riaffermati come fondamentali i diritti umani, sociali.



Gli avversari da combattere sono le disuguaglianze, lo sfruttamento, la precarietà, le discriminazioni di ogni genere e la negazione dei diritti sociali e civili. Questi avversari non si combattono con muri e barriere ma con la coesione sociale e civile.

L’umanità, i diritti, l’inclusione e l’integrazione sono per noi i riferimenti naturali e prioritari in un’epoca storica in cui sta montando l’odio, la discriminazione e l’intolleranza e cioè l’anticamera ideale ai nuovi e vecchi fascismi, al razzismo e ai nazionalismi.

Per questo sabato 6 aprile sfileremo in corteo per le vie di Ancona assieme a le tante realtà democratiche e antifasciste della nostra Regione contro le differenze legate all’etnia, alla nazione di provenienza, al genere, alla condizione sociale, alla religione e all’orientamento sessuale, per riaffermare il principio secondo il quale “le persone vengono prima”.

da Diritti al Futuro Senigallia