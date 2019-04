Pallacanestro Senigallia, derby a Civitanova Marche 28° giornata in serie B, domenica 7 aprile alle ore 18

28° giornata di serie B e derby in vista per la Goldengas Senigallia che domenica 7 aprile alle ore 18 rende visita alla Rossella Civitanova.



Gara molto importante per i locali, che sperano ancora di agganciare i play-off, a cui invece Senigallia è ormai qualificata anche se non matematicamente: la Goldengas – con Pierantoni, non al meglio, in dubbio – cerca però di mantenere o migliorare l’attuale sesto posto.

Tra i locali, non ci sarà l’ex Recanati Attilio Pierini, infortunatosi da qualche settimana e sostituito dall’ultimo arrivo Bianconi.