“Le Marche accoglienti” ad Ancona, partecipa pure la Scuola di Pace di Senigallia Sabato 6 aprile manifestazione lungo le vie del capoluogo

L’Università per la Pace del Consiglio Regionale delle Marche organizza una grande mobilitazione regionale, dal titolo Le Marche plurali e accoglienti, sul tema dell’accoglienza, contro ogni deriva disumana, razzista e xenofoba.



La manifestazione si svolgerà ad Ancona sabato 6 aprile, con un corteo dal Passetto al Porto, in partenza alle ore 16,30.

La Scuola di Pace di Senigallia, socio fondatore dell’Università per la Pace, ha aderito a questa manifestazione, insieme a numerose realtà dell’associazionismo, del terzo settore, dei sindacati e della società civile.

Invitiamo tutte le persone sensibili a questa tematica a partecipare a questa giornata di impegno civile, per ribadire che l’accoglienza è alla base della civiltà, e che, al di là delle legittime e democratiche diversità di parte e di approcci, ci sono Carte – come la nostra Costituzione o la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – che in ogni tempo devono rappresentare la stella polare di ogni agire politico.