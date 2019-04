Il mare di Senigallia si tinge di bianco con la regata nazionale Optimist Il 6 e 7 aprile la 2° Tappa trofeo Optimist Italia Kinder + Sport”

Ci siamo! Manca poco ormai per la più importante regata della stagione, organizzata dai circoli del Sailing Park. In particolare in questa regata il comitato organizzatore sarà costituito dal Club Nautico Senigallia con il supporto degli altri tre circoli del consorzio: la Lega Navale Italiana, sezione di Senigallia, il Vela Club Marotta e il Circolo Velico Torrette.



La regata, che è la seconda Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport, si svolgerà da sabato 6 a domenica 7 aprile e saranno attesi 300 babyvelisti provenienti da tutta Italia che tingeranno di bianco, con le vele dei loro Optimist, il mare antistante Senigallia.

Questa regata nazionale è importantissima, non solo per Senigallia e per i paesi limitrofi, ma per tutta la regione in quanto arriveranno, tra allenatori, accompagnatori e dirigenti, centinaia di persone da tutta Italia. Un bel biglietto da visita per la bellissima città di Senigallia, ma in generale per tutte le Marche.

Già dal 4 aprile arriveranno numerose squadre per preparare le imbarcazioni e prendere confidenza con il mare antistante Senigallia. I circoli velici presenti con più iscritti, saranno nell’ordine: il Tognazzi Marine Village (Ostia – Roma) con 16 partecipanti, capeggiati dal bi-campione del mondo Optimist Marco Gradoni; appena dietro, con 15 partecipanti, segue il circolo organizzatore Club Nautico Senigallia – Sailing Park (Senigallia – Ancona), poi il Fraglia Vela Riva (Riva del Garda – Trento) con 10 atleti e infine l’Associazione Nautica Picena (Porto San Giorgio – Fermo), con 9 iscritti.

Dei 295 atleti partecipanti 85 sono Cadetti (gli atleti di 9 e 10 anni), i restanti 210 sono Juniores (dagli 11 anni in su). Le previsioni meteo per il weekend sono incoraggianti e in programma ci sono 6 prove totali, con massimo di 3 prove al giorno.

La squadra Optimist portacolori del Sailing Park, capitanata dai coach Giacomo De Carolis e Riccardo Macrillante sarà costituita dai seguenti atleti: Bertini Selita, D’Eboli Ferdinando Emanuele, Lignola Pietro, Mattioli Jacopo, Messina Chiara, Monari Marco, Montanari Lorenzo, Pelizza Elena, Pelizza Sofia, Polese Anna, Ponzio Giulio, Scalini Adele, Valenti Sebastiano, Vassura Alessandro, Vassura Edoardo.

La scelta di far svolgere questa regata proprio a Senigallia è frutto dell’ottimo lavoro svolto in questi anni dai quattro circoli velici del Sailing Park (Club Nautico Senigallia, Lega Navale Italiana sez. di Senigallia, Vela Club Marotta e Circolo Velico Torrette). Un lavoro confermato anche dall’ammissione di Marco Gambelli, Alessandro Pellin ed Edoardo Boiani al “Laser 4.7 Youth European Championship & Open European Trophy 2019”, campionato europeo Laser 4.7 giovanile. La prestigiosa regata si svolgerà a Hyères (Francia) dal 18 al 25 maggio: Marco Gambelli, settimo nella ranking nazionale, vestirà la divisa della nazionale che spetta ai primi 8 maschi e alle prime 4 femmine della ranking nazionale.

Invitiamo quindi tutti gli abitanti della città e della regione a riempire le bellissime spiagge di Senigallia per vedere all’opera, sui loro Optimist, i nostri babyvelisti, che sognano un giorno di emulare i loro beniamini all’America’s Cup o alle Olimpiadi. E ovviamente a tifare per loro!

Responsabile Ufficio Stampa Sailing Park

Enrico Borghi

Club Nautico Senigallia

Lega Navale Italiana sez. Senigallia

Vela Club Marotta

Circolo Velico Torrette