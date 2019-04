Laboratorio Arpa Marche, un nuovo strumento multiuso per le analisi ambientali Tra i principali elementi di indagine sostanze inquinanti prioritarie ed emergenti

È uno strumento d’indagine ad alta precisione che garantisce l’acquisizione di nuovi dati e risponde alle recenti normative, nazionali ed europee, sulle sostanze particolarmente inquinanti, come PFAS, PFO e gliphosate (utilizzate per rendere resistenti ai grassi e all’acqua vari materiali) ed “emergenti” (pericolose per la salute, come residui di pesticidi, farmaci e antibiotici in elevata concentrazione).