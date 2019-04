Autotrasporto, in arrivo agevolazioni per il 70 per cento delle imprese delle Marche Roberto Grazioli: "dall'inizio delle crisi si è spento un motore su quattro e si sono persi 4 mila posti di lavoro"

Autotrasporto, in arrivo agevolazioni per il 70 per cento delle imprese marchigiane. Su un totale di 3.318 aziende in attività, sono più di 2.300 quelle che trasportano le merci al di fuori del Comune ove ha sede l’impresa e che avranno diritto alle deduzioni forfettarie di 51 euro al giorno. L’accordo è stato raggiunto ieri al ministero dei Trasporti in un incontro che ha visto la presenza di rappresentanti di Cna Fita e delle altre associazioni di categoria.