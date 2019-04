Porte aperte Mancinelli domenica 7 aprile a Senigallia: mezzi giardinaggio e bici elettriche Vieni a provare nella sede della Cesanella e per tutta la giornata i nuovi modelli a batteria selezionati per te dal nostro personale

Domenica 7 aprile, noi della ditta Mancinelli vi aspettiamo a Senigallia, nella nostra sede della Cesanella, in via Cimabue, 34.

Sarà un occasione per poter scoprire e parlare dei nuovi prodotti selezionati dal nostro personale qualificato e provare i mezzi da giardinaggio a batteria: tosaerba, decespugliatori, tosasiepi, forbici da potatura (Green Works – Cramer – Husqvarna) e delle biciclette elettriche: Atala, Bottecchia, Adriatica, Italwin, World Dimension.

Riguardo alle macchine da giardino, esporremo un ventaglio di soluzioni interessanti sia per l’appassionato che per il professionista, per venire incontro alle vostre esigenze (Honda – Husqvarna – Ibea – Shindaiwa -Grin).

Il parco delle e-bike è invece rappresentato da vari marchi, modelli e tipologie. Biciclette con motore Bosch, Shimano, Bafang, AM80, ETR3. Tutte da provare!

Ne abbiamo di tutti i tipi, Citybike, MTB, pieghevoli e “modaiole”. La qualità dei prodotti è garantita dalla ditta Mancinelli di Senigallia, che seleziona gli articoli delle migliori marche garantendone l’assistenza.

L’evento inizierà domenica 7 aprile nel punto vendita della Cesanella, in via Cimabue, 34, al mattino dalle ore 9:30 e proseguirà fino alle 18:00.

Mancinelli

Assistenza e vendita articoli da giardinaggio

Via Cimabue, 34

Senigallia AN

Tel. 071 7929467

www.motosegadecespugliatore.it

E-mail: mancinellisnc@libero.it

Facebook: Maurizio Mancinelli C snc

Mancinelli

Assistenza e vendita biciclette e bici elettriche

via Mercantini, 10

Senigallia AN

Tel. 071 7929467

www.negoziobiciclette.it

E-mail: mancinellisnc@libero.it

Facebook: Mancinelli Cicli