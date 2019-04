Aperta tutti i giorni la Pinacoteca a Senigallia per la Primavera Nuovi orari per aprile e maggio

Forte impegno per favorire al massimo le visite, anche delle scuole, visitatori occasionali o del fine settimana, quello intrapreso dalla Pinacoteca Diocesana di Senigallia che, con aprile, inaugura il nuovo orario primaverile che prevede l’apertura della struttura tutti i giorni, festivi compresi.



Il nuovo orario, che non presenta dunque alcun giorno di chiusura settimanale, prevede l’apertura del museo tanto al mattino quanto al pomeriggio, confermando l’ingresso gratuito, dalle ore 9 alle ore 12 e quindi dalle ore 16 alle ore 19. Si conferma così la Pinacoteca come uno dei principali contenitori d’arte di Senigallia, non solo per il particolare pregio delle sale che ospitano le collezioni, ubicate all’interno del settecentesco “Appartamento del Cardina-e” nell’episcopio della città misena.

La Pinacoteca di Senigallia, infatti, annovera un patrimonio d’arte proveniente dall’intero territorio diocesano, dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini. Un percorso nelle sale affrescate che si affacciano sul-la piazza del duomo, dedicato alla pittura ma anche alle altre arti, con preziose argenterie, ebanisterie, statuaria, paramenti sacri e tanto altro ancora. Itinerario in parte or-dinato in maniera cronologica, vede esporre opere dal Quattrocento sino all’Ottocento con la possibilità di ammirare capolavori quali la Pala di Senigallia dove Pietro di Cristoforo Vannucci – il Perugino – raffigura la “Madonna in trono con Bambino e i Santi Giovanni Battista, Ludovico di Tolosa, Francesco, Pietro, Pao-lo e Giacomo”. Ingresso gratuito, tutti i giorni festivi compresi, con orario 9-12/16-19. I Musei diocesani aderiscono all’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani e a Marche Musei. Info: www.diocesisenigallia.it .

ORARIO PINACOTECA

(dall’1 aprile al 31 maggio 2019)

Tutti i giorni, festivi compresi: ore 9 – 12 / 16,00 – 19,00

INGRESSO GRATUITO