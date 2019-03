Nuova strumentazione per le risonanze magnetiche a Senigallia, arrivano le precisazioni dell’Asur Il "sistema tomografico mobile" entrerà temporaneamente in funzione a partire da martedì 2 aprile

In riferimento all’articolo apparso sul quotidiano on-line Senigallia Notizie, dal titolo: “Una diagnostica da ‘campo’ per l’ospedale di Senigallia?”, la Direzione dell’Asur Marche intende fornire le seguenti precisazioni.

L’ASUR Marche ha acquistato un nuovo tomografo computerizzato, in sostituzione del sistema in dotazione presso la sede di Senigallia, nell’ambito di specifica convenzione CONSIP con finanziamenti finalizzati e stanziati dalla Regione Marche. I lavori d’installazione iniziano il 2 aprile p.v. con smontaggio del sistema vetusto e si

protrarranno per 2 mesi (conclusione lavori e avvio attività clinica sul nuovo sistema prevista per fine maggio).

Programmate per prima dell’estate, tali attività garantiranno la disponibilità del nuovo sistema, più performante, già da giugno prossimo ed eviteranno disagi nel periodo di aumento della popolazione per la stagione estiva, con relativo e prevedibile incremento delle richieste di prestazioni sanitarie TAC in urgenza.

Nelle more dei lavori di adeguamento dei locali e installazione del nuovo sistema, al fine di evitare disagi alla popolazione con particolare riferimento alle prestazioni TAC di Pronto Soccorso, è stato posizionato un “sistema tomografico” su mezzo mobile, che è arrivato presso la sede dell’ospedale giovedì 28 mattina con posizionamento, esecuzione dei controlli e avvio formazione degli operatori sanitari e tecnici – al fine di garantire la piena funzionalità e uso in sicurezza – a partire dal 2 aprile p.v.

da: Asur Marche