Borse di studio anno scolastico 2018-2019, c’è tempo fino al 6 maggio Il Comune di Senigallia comunica la proroga stabilita dalla Regione Marche

Alla luce della proroga dei termini stabilita dalla Regione Marche, è stato prolungato al prossimo lunedì 6 maggio il termine per presentare domanda per l’assegnazione di borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e/o paritarie, per l’anno scolastico 2018-2019.



Il beneficio può essere richiesto dai residenti nel Comune di Senigallia compilando e/o formulando la domanda direttamente presso l’Ufficio accettazione Pubblica Istruzione – Via F.lli Bandiera 11. Il modulo è anche scaricabile dal sito istituzionale www.comune.senigallia.an.it (Argomenti – scuola – pubblica istruzione) .

L’assegnazione delle borse di studio è disposta a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico. Sono pertanto ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, oppure lo stesso studente se è maggiorenne, i quali appartengano a famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) relativo all’anno 2019 sia inferiore o uguale a 10.632,94 euro.

Per la certificazione Isee, gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti Caf presenti nel territorio comunale, i quali forniranno gratuitamente la certificazione: Cgil (via Nazario Sauro, 13), Cia (via Bruno, 18), Cisl (via Montenero, 6), Cna (via Abbagnano, 2), Coldiretti (via Rossini, 6), Confartigianato (via Chiostergi, 10), Uil (via Testaferrata, 9), Confcommercio (viale Leopardi, 129) e Acli (via Cavallotti, 8).

La Regione Marche raccoglierà le varie graduatorie parziali provenienti dai comuni delle Marche e le trasmetterà al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che erogherà le borse di studio mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane s.p.a.

Le richieste potranno essere inviate via posta elettronica certificata all’indirizzo comune.senigallia@emarche.it , oppure consegnate a mano e/o formulate direttamente presso l’ufficio accettazione pubblica istruzione entro e non oltre lunedì 6 maggio.

Non verranno accolte domande prive dell’attestazione ISEE, incomplete o consegnate fuori termine.

L’ufficio accettazione pubblica istruzione è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì pomeriggio dalle ore 15,15 alle 17,30.