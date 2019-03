Al Centro Olimpico il 31^ biathlon scacchi-pingpong E’ stata anticipata a sabato 30 marzo l’edizione n. 31 del torneo scacchi e tennistavolo

E’ stata anticipata a sabato 30 marzo l’edizione n. 31 del torneo scacchi e tennistavolo, diventata un classico del Centro Olimpico che vede a Natale, Pasqua e al termine dell’estate il prof. Ivano Faini organizzare una manifestazione che richiama partecipanti da tutte le Marche nonostante la difficoltà della competizione.



Trentadue partecipanti è il limite massino, superato spesso dalle richieste. Per questo è importante prenotarsi anche se è possibile iscriversi direttamente il giorno della manifestazione. Doppio il torneo con punteggi separati e poi sommati per la classifica finale mitigata dall’handicap della posizione raggiunta nel precedente torneo per evitare la ripetitività del vincitore.

Il torneo di scacchi prevede 5 turni con il tempo di 10 minuti mentre la prova di ping-pong è la formula “Imperatore” ideata dal Maestro Pettinelli anni fa e che ha riscosso successo anche in altre parti d’Italia. La caratteristica della formula permette di non definire le testa di serie, dà importanza anche ai punteggi parziali e al termine ordina veramente giocatori in base al valore.

Programma:

Ore 15:15 – Arrivi e conferma iscrizione

Ore 15:30 – 17:30 – Torneo di scacchi (5 turni. Tempo di riflessione 10 minuti)

Ore 17:30 – 17:45- Pausa ristoro

Ore 17:45 – 18:00 – Riscaldamento Ping-Pong.

Ore 18:00 – 19:20 – Torneo Ping-Pong (9 partite agli 11 punti)

Ore 19:30 – Premiazioni

Premi: Coppa ai primi 3 classificati e buoni pizza ai migliori dieci classificati.

Organizzatore: Faini Ivano

Per prenotare (ci sono 16 scacchiere e 16 tavoli da ping-pong): Tel: 071-7990113 – Cell: 393-809883