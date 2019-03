Il Distretto Rotaract porta a Senigallia l’evento “We Love The Sea” Si terrà domenica 31 marzo presso il primo tratto di spiaggia del litorale nord

Si terrà domenica 31 marzo, a partire dalle ore 10.00, presso il primo tratto di spiaggia del litorale nord di Senigallia, l’evento “We Love The Sea”, organizzato dal Distretto Rotaract 2090, col supporto del Rotaract Club cittadino e il Patrocinio del Comune di Senigallia.



Questo evento, al quale il Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) ha deciso di prendere parte, è promosso dal Rotaract Club Bari Agorà e dalla Surfrider Foundation, una organizzazione ambientale non-profit statunitense che opera per la protezione e la salvaguardia degli oceani, delle onde e delle spiagge del mondo.

Questo ambizioso evento, che si terrà in contemporanea mondiale in tutto il pianeta, si pone l’obiettivo di sensibilizzare sulla tematica, estremamente attuale, dell’inquinamento dei nostri mari e delle nostre spiagge.

Molti altri Distretti hanno aderito a questa giornata e domenica 31 marzo scenderanno come noi in spiaggia armati di sacchi, guanti e tanta buona volontà.

L’iniziativa distrettuale che si terrà a Senigallia, verrà svolta in interclub con i vari Club dei distretti italiani (Puglia, Liguria, Marche, Sardegna, Calabria, Emilia-Romagna) e non solo (Lituania, Brasile, Srilanka, Maldive, Spagna), ovviamente in contemporanea e in supporto all’iniziativa della Surfrider Foundation.

Da Distretto Rotaract 2090