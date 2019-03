Tutto pronto per la 6^ edizione di “Gymfestival – Trofeo Scolastico Città di Senigallia” L’inaugurazione è in programma il prossimo 7 aprile: l'8 ed il 9 del mese le gare

118 Letture Sport

Tutto pronto per la sesta edizione di “Gymfestival – Trofeo Scolastico Città di Senigallia”, manifestazione nazionale di ginnastica organizzata dalla Libertas Marotta con il patrocinio del Comune di Senigallia e del Coni provinciale di Ancona, e realizzata in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia.



Ogni anno l’evento ospita ragazze e ragazzi provenienti dalle scuole di tutta Italia. L’inaugurazione è in programma il prossimo 7 aprile, alle ore 21, al palazzetto dello sport di via Capanna. Nei giorni successivi, l’8 e il 9 aprile, nelle stessa sede terranno le competizioni sportive riguardanti le diverse specialità della ginnastica e non solo. Anche questa edizione si annuncia come un appuntamento unico nel suo genere, che rappresenta un momento di inclusione, di festa, di incontro e socializzazione tra studenti e studentesse.

Alla competizione hanno aderito studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia, del Lazio, del Veneto, dell’Abruzzo, del Piemonte, dell’Emilia Romagna, della Puglia, oltre a numerose realtà marchigiane. Complessivamente sono previste più di 300 squadre con quasi 1000 ragazzi in gara. Al termine di ogni giornata si terranno le relative premiazioni.

“Un bellissimo evento – afferma il vicesindaco Maurizio Memè – che Senigallia è felice di ospitare perché capace di coniugare i sani valori di uno sport meraviglioso come la ginnastica a quelli della solidarietà e del rispetto delle differenze. Inoltre, si tratta di una manifestazione che, portando in città circa mille persone prima di Pasqua, rappresenta un momento importante anche per la nostra economia e una vetrina promozionale di primo piano per il nostro territorio. Un grande ringraziamento va ovviamente all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Libertas Marotta”.

“Una manifestazione – aggiunge Marco Petrini, coordinatore regionale dell’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva – che si rivela sempre più importante per i contenuti innovativi capaci di coinvolgere tutti gli studenti e che qualifica quindi il nostro Piano regionale”.

“Gymfestival – spiegano le organizzatrici Francesca Appiotti e Stefania Dottori – è un evento unico nel panorama nazionale, che si rivolge al mondo della scuola con una formula open per permettere la partecipazione non solo degli studenti che praticano già la disciplina, ma anche di quelli che non la praticano e, soprattutto, dei giovani affetti da varie forme di disabilità. Quest’anno le scuole che prenderanno parte all’evento sono 34, 5 in più rispetto allo scorso anno. Le discipline su cui si cimenteranno le ragazze e i ragazzi sono il percorso ludico motorio, il corpo libero, la corsia acrobatica, la corsia aerobica, il jump jump e l’acorgym”.