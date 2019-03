Scherma, doppio podio per gli atleti senigalliesi Sugli scudi Chiara Baldoni e Luigi Olivetti

Sabato 23 e domenica 24 marzo si è svolta al Palascherma di Ancona la Gara Interregionale alle tre armi, di Fioretto, Spada e Sciabola, con atleti under 14 provenienti dalle regioni Toscana, Umbria e Marche. Il Club Scherma Senigallia conclude le giornate di gare con due bellissimi podi.



Nella categoria Giovanissime all’arma di Fioretto trionfa Chiara Baldoni, in finale vince per 10 a 7 contro Talamucci del Club Scherma Pisa. Nella categoria Maschietti all’arma di Spada si aggiudica il secondo posto Luigi Olivetti, nella finale ha avuto la meglio per 6 a 10 Lo Conte del Club Scherma Orvieto.

Grande soddisfazione per tutto il Club ed in particolar modo per lo staff tecnico con Lorenzo Cesaro, Filippo Triccoli ed Annalisa Coltorti.

da Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia Asd