Galleria della Guinza, riavviato il percorso per la “Fano Grosseto” Ceriscioli: "Torniamo ad avere progetti e investimenti per un’infrastruttura strategica"

166 Letture Cronaca

“Il paradosso è che stiamo collegando le Marche con la Cina e non riusciamo a farlo con l’Umbria. Ma ora si intravede la luce in fondo al tunnel“. È quanto ha affermato il presidente Luca Ceriscioli, reduce dagli incontri romani sulla Via della Seta, cogliendo al balzo la bella giornata primaverile che consentiva di intravedere il bagliore sul lato umbro della Galleria della Guinza, lunga sei chilometri.