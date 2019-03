“Incontro tra Ceriscioli ed i sindaci di Area Vasta 2: quattro amici al bar” Il Tribunale del Malato di Senigallia tra l'ironico e l'amaro: "E' lampante che l'ospedale unico sarà quello di Jesi"

Nell’incontro il personaggio più importante, il presidente Ceriscioli, riprende gli altri tre, i sindaci di Fabriano, Jesi, Senigallia “ Vogliamo una organizzazione dialogante…..” perché probabilmente c’è stata maretta ultimamente, ma non solo, tra la Regione ed i Sindaci ma presumibilmente anche tra i sindaci stessi.

Poi i sindaci esprimono le loro richieste: “ragionare per Area vasta, accelerando il modello organizzativo che prevede un ospedale unico con tre unità operative complesse, senza sovrapposizione dei servizi e trasparente nelle finalità”.

Il presidente della Giunta, con una sana furbizia, non ha assunto nessun impegno, perché si rende conto che la richiesta è destinata a cadere da sola, in quanto la Legge Balduzzi, che nemmeno la ministra Grillo ha rimesso in discussione, prevede per il bacino di utenza per l’Area Vasta 2 un singolo Ospedale con una unica Unità operativa Complessa per ogni specialità. Nessuno ha il coraggio di dirlo esplicitamente, ma è lampante dagli atti che per Unico Ospedale si intende quello localizzato a Jesi.

Ma se è vero che la Legge Balduzzi fissa dei parametri, (che condividiamo perché garantiscono massima sicurezza per il paziente ed economicità di gestione) spetta alla Regione la sua applicazione.

La Regione Marche ha tenuto conto dei confini delle Province e non delle densità demografiche e delle vie di comunicazione. Il modello di Area Vasta 2 per quel che concerne l’offerta Ospedaliera, è da rimettere in discussione, soprattutto per Senigallia, che dovrebbe integrarsi con una struttura distante 90 Km (Fabriano), quando ce ne sarebbe una a 15 (Ospedale Regionale di Torrette).

Di questo varrebbe la pena discutere sia ora che nelle prossime campagne elettorali, superando barriere ideologiche e di appartenenza politica.