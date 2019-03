“La piazza gremita di Senigallia, una speranza per il futuro” Giornata per le vittime innocenti della mafia: "serve conoscenza per promuovere la legalità"

“Rinnoviamo oggi l’impegno per la legalità e la giustizia, ricordando tante vittime innocenti e chi ogni giorno rischia la propria vita per difendere questi valori ed i diritti dell’intera comunità.

Una battaglia difficile che nel nostro Paese deve essere ancora vinta e che per raggiungere l’obiettivo finale è indispensabile sia sostenuta da tutta la società civile. La significativa partecipazione a questa manifestazione, con migliaia di giovani e decine di scuole, ci fa ben sperare per il futuro”.

Il Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, a Senigallia per la “Giornata delle memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, che quest’anno è stata organizzata nelle Marche dall’associazione “Libera”.

“La conoscenza – sottolinea Mastrovincenzo – costituisce una base di partenza imprescindibile per affrontare i problemi. Formare cittadini consapevoli, attenti del rispetto delle regole ed al senso di giustizia per la scuola è una grande scommessa su cui investire per il futuro. Il confronto diretto con i ragazzi è un aspetto determinante del nostro agire quotidiano e lo testimoniano le molteplici iniziative organizzate negli ultimi anni”.

Nel corso della “Giornata” di Senigallia il Presidente del Consiglio è stato chiamato a presentare la legge regionale, approvata nell’agosto del 2017, per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, attraverso l’attuazione di politiche sociali, educative e culturali e l’attivazione di campagne di informazione e formazione.

Anche nella normativa delle Marche previsto l’appuntamento annuale del 21 marzo.