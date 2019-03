Il Winter Jamboree si immerge nel Collegiate Shag Sabato 23 marzo si balla alla Rotonda di Senigallia

Immersione nel Collegiate Shag, sabato 23 marzo al Winter Jamboree, programmazione invernale per gli appassionati dell’era dello swing in attesa del Summer Jamboree XX, Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, atteso dal 31 luglio all’11 agosto 2019.



In questo inizio di primavera, l’appuntamento come sempre è alla Rotonda a Mare di Senigallia (Marche – AN) per un workshop pomeridiano e una serata tutta da ballare. Docenti e djs sono internazionali: Sandy (USA) & Martì (ES) per il workshop e per la serata, lo special guest dj Slick Nick (UK). A fare gli onori di casa saranno i dj Sauro Dall’Olio (ITA) e Ol’ Woogies (ITA). La XIII edizione del Winter Jamboree proseguirà nelle date di 26-27 aprile con due imperdibili giornate di workshop ed uno speciale Free Boot Sale (mercatino aperto a tutti, accesso gratuito previa iscrizione – posti limitati) la mattina di sabato 27 aprile alla Rotonda a mare.

L’occasione migliore per trovare l’accessorio o il capo più ricercato da indossare in occasione della “The Hottest Rockin’ Holiday On Earth” 20th Anniversary.

Il workshop del pomeriggio di sabato 23 marzo, avrà inizio alle 14.30 con la prima tranche dedicata a coloro che vogliono imparare da zero il Collegiate Shag (livello base). A seguire, dalle 16 alle 17.30, la sala verrà lasciata a chi partecipa per il livello intermedio. I docenti Sandy (USA) e Martí (ES) si sono conosciuti alla loro prima lezione di Lindy Hop, parecchi anni fa.

È stata però la passione per il Collegiate Shag che li ha uniti come ballerini e ha segnato l’inizio del loro viaggio nella danza. Da membri fondatori della Barcellona Shag Society, hanno contribuito a far conoscere il Collegiate Shag in città e hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescente popolarità di questo ballo.

Sono molto richiesti anche come insegnanti, infatti quando non sono a Barcellona potete trovarli in giro per il mondo a insegnare in Danimarca, Polonia, Spagna, Inghilterra e altri stati. Con un mix tra la vivacità della Louisiana di Sandy e la precisione catalana di Martí, la coppia ha sviluppato il suo stile caratteristico di shag. Sono conosciuti per le loro esplosive coreografie e i loro passi giocosi in pista. Non hanno mai smesso di rinnovarsi e di portare la loro unicità nella danza.

Dopo la pausa, la serata riprenderà dalle 21.30 con il record hop di dj Slick Nick. Noto ballerino, insegnante e DJ proveniente dal sud dell’Inghilterra, Slick Nick lavora magicamente alla consolle da oltre 15 anni e le sue abilità sono riconosciute e richieste in lungo e in largo, Il suo è un volto familiare ai festival e ai party nel Regno Unito. Nick è specializzato in musica da ballo dagli anni ’20 ai ’60 e non ama niente di più che vedere una pista da ballo piena di ballerini felici.

La XIII edizione del Winter Jamboree propone 9 appuntamenti tutti incentrati sulla cultura musicale e sui balli dell’America degli anni ’30, ’40 e ’50. È organizzata dal Summer Jamboree e promossa dall’Amministrazione Comunale di Senigallia. Sponsor dell’evento Birra Forst e Abbondio Drinks dal 1889.

Le serate del Winter Jamboree sono a pagamento (euro 14) così come i workshop e i posti alla Rotonda sono limitati a 420 persone. (Biglietti direttamente alla Rotonda a mare dalle 21,30 o in prevendita su ciaotickets).

PER ISCRIZIONI AI WORKSHOP PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

Per informazioni: ballo@summerjamboree.com – 348.4240305 – Facebook: www.facebook.com/SummerJamboree

Formule possibili

1 Workshop a scelta + Ingresso serata € 30

2 workshop base + intermedio + ingresso serata € 40

1 Workshop senza ingresso alla serata € 25

2 workshop intermedio + avanzato senza ingresso serata di sabato € 35

È anche possibile presentarsi direttamente alla Rotonda a mare il pomeriggio stesso prima dell’inizio delle lezioni. Per garantire una giusta proporzione tra uomini e donne, nell’eventualità che ci sia un forte squilibrio tre leaders e followers, i partecipanti saranno invitati ad iscriversi a una lista d’attesa.