Calcio: derby Vigor Senigallia-Olimpia Marzocca senza bomber Pesaresi L'ex di turno squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo

La Vigor Senigallia perde il bomber Denis Pesaresi per il derby contro l’Olimpia Marzocca.



Proprio l’attaccante ex di turno, 14 gol segnati fino a questo momento, non potrà esserci in quanto squalificato per un turno dal Giudice Sportivo, decisione ufficializzata mercoledì 20 marzo ma attesa: Pesaresi infatti, già diffidato, era stato ammonito nella trasferta vittoriosa di Loreto.



L’Olimpia Marzocca ritroverà invece Moschini – 16 gol fino ad ora e capocannoniere con l’anconetano Mastronunzio – che proprio contro i dorici ha scontato il suo turno di squalifica.

Mercoledì intanto la Vigor ha giocato e vinto una amichevole al Bianchelli contro la Rappresentativa Juniores Marche che parteciperà ad aprile al Torneo delle Regioni: 2-0 con reti dello stesso Pesaresi e Cuomo, nella squadra regionale in campo il vigorino Marzano e il marzocchino Canulli.

Il derby della 26° giornata di Promozione si gioca domenica 24 marzo alle ore 15 al Bianchelli.