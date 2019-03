Incontro pubblico a Senigallia: “la sanità non si tocca” Organizza il Comitato di Difesa dell'Ospedale, venerdì 22 marzo

Il Comitato cittadino a difesa dell’ospedale di Senigallia organizza per venerdì 22 marzo alle ore 21 presso la sala riunioni del Circolo La Marina Pro Cesano (Cesano di Senigallia Strada Settima n. 60), una assemblea cittadina per difendere il nostro diritto alla sanità pubblica.



L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi sull’attuale situazione sanitaria locale, anche alla luce dei più recenti indirizzi normativi regionali, e per concordare eventuali strategie da adottare nel nostro territorio per difendere l’ospedale.

All’incontro parteciperanno come relatori Carlo Ruggeri, Presidente del Comitato Regionale Pro Ospedali Pubblici delle Marche, che illustrerà l’attuale situazione sanitaria e le priorità che il Comitato Regionale si prefigge nel settore della sanità pubblica marchigiana, Francesco Baldelli, Sindaco di Pergola, Gabriele Bonci, Sindaco di Fossombrone, che ci illustreranno quanto sta accadendo nei loro territori e le strategie di protesta che hanno messo in atto, e Beatrice Marinelli del Comitato di Civitanova.

Sarà un’occasione di approfondimento e di confronto su un tema fondamentale per la nostra comunità ed un momento importante per continuare il nostro costante impegno a difesa del nostro Ospedale, per questo tutti i cittadini di Senigallia sono invitati a partecipare.