Area Vasta 2 Senigallia: nessun pericolo per le vongole poste in vendita "Quanto è in commercio in questi giorni, è assolutamente sicuro"

167 Letture Cronaca

In riferimento alle notizie riportate dalla stampa locale sul divieto di consumo delle vongole pescate nella zona di Ancona che va dal Passetto al Forte Altavilla, si precisa quanto segue.



A seguito di analisi che hanno evidenziato un superamento dei limiti dell’ escherichia coli (microbo facilmente inattivabile, peraltro, con la cottura), l’ASUR Marche – Area Vasta n.2 ha emanato un provvedimento di declassamento temporaneo e di divieto di immissione diretta al consumo umano di molluschi bivalvi vivi pescati in quella zona.

Il provvedimento è rivolto ai produttori e ai pescatori affinchè non immettano direttamente sul mercato il prodotto potenzialmente contaminato e impone semplicemente il passaggio preventivo del prodotto pescato in quella zona in un centro di depurazione o trasformazione, prima dell’immissione in commercio.

Queste sono procedure ordinarie che fanno parte del piano di monitoraggio per la salvaguardia della salute umana, programmato dall’ASUR in base alla normativa vigente , atto a mantenere la classificazione delle zone di pesca dei banchi naturali di vongole.

Il prodotto posto in vendita è pertanto, assolutamente sicuro.

Foto di repertorio