Elezioni Europee 2019, Volt si presenta a Senigallia Giovedì 21 marzo presente la coordinatrice e candidata Chiara Pietrucci

73 Letture Politica

Giovedì 21 marzo dalle ore 19:00 alle ore 21:00 si terrà al Caffe Zepplin in via Cavallotti 18 un incontro pubblico aperto alla cittadinanza e a tutti gli interessati per presentare Il partito europeo Volte il programma per le elezioni europee del 26 maggio.



All’incontro saranno presenti il team di Volt delle Marche e la coordinatrice regionale ed eurocandidata Chiara Pietrucci.

Dagli

Organizzatori