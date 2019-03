Foto Notizia: Rubina di MasterChef a Senigallia La chef si è concessa una pausa in un noto ristorante sul lungomare

Rubina Rovini, protagonista del programma MasterChef ha fatto tappa a Senigallia. La chef si è concessa una pausa in un noto ristorate sito sul litorale Marconi.



Dopo il pranzo è arrivato immancabile lo scatto fotografico che è stato postato sui social. La toscana Rubina Rovini si è piazzata seconda classificata in finale dietro a Michele Cannistraro nell’edizione All Stars andata in onda ad inizio 2019.