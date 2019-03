Pallacanestro Senigallia, vittoria di prestigio e passo in avanti per i play-off Due punti d'oro nella festa di capitan Pierantoni

Un vittoria davvero di prestigio, ma anche importante per la classifica quella di domenica 17 marzo per la Goldengas, prima in stagione a superare il San Severo, capolista del girone C di serie B.



I pugliesi erano l’unica squadra in Italia a non avere mai perso tra serie A, A2 e B.

Una giornata indimenticabile, proprio nella domenica in cui il capitano e bandiera Mirco Pierantoni è stato premiato per le 500 partite in biancorosso.

I 2 punti contro San Severo rappresentano un passo importante in chiave play-off, per ottenere i quali serviranno presumibilmente però un altro paio di vittorie nelle ultime cinque giornate (Campli, Civitanova e Nardò fuori, Pescara e Fabriano in casa).

La Classifica dopo 25 delle 30 giornate

San Severo 44

Chieti 36

Pescara 34

Fabriano 32

Bisceglie 32

Corato 26

Senigallia 26

Civitanova Marche 22

Giulianova 22

Nardò 20

Ancona 20

Teramo 16

Porto Sant’Elpidio 14

Catanzaro 6

Campli -4