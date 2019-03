Duplice apertura straordinaria di Primavera per la Pinacoteca Diocesana Ingresso gratuito sabato e domenica, 23-24 marzo e ancora 30-31 marzo

144 Letture Cultura e Spettacoli

Duplice apertura straordinaria per l’arrivo della Primavera, quella che propone la Pinacoteca Diocesana di Senigallia negli ultimi due fine settimana del mese di marzo.



Arriva la bella stagione e, per salutare la primavera, la Pinacoteca Diocesana apre la propria galleria ad ingresso gratuito sabato e domenica, 23-24 marzo e ancora 30-31 marzo. Quattro opportunità da non perdere, nell’elegante cornice della piazza del duomo su cui prospetta la Pinacoteca, per andare alla scoperta di opere d’arte pro-venienti dall’intero territorio diocesano, dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini.

Un percorso, quello alla Pinacoteca di Senigallia, non solo dedicato alla pittura ma anche alle altre arti, con preziose argenterie, ebanisterie, statuaria, para-menti sacri e tanto altro ancora. Itinerario in parte ordinato in maniera cronologica, vede esporre opere dal Quattrocento sino all’Ottocento con la possibilità di ammirare capolavori quali la Pala di Senigallia dove Pietro di Cristoforo Vannucci – il Perugino – raffigura la “Madonna in trono con Bambino e i Santi Giovanni Battista, Ludovico di Tolosa, Francesco, Pietro, Paolo e Giacomo”. Ingresso gratuito anche per que-sta anteprima di stagione, con orario 9-12/16-19. I Musei diocesani aderiscono all’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani e a Marche Musei. Info: www.diocesisenigallia.it .

ORARIO PINACOTECA APERTURA STRAORDINARIA DI PRIMAVERA

(23-24 e 30-31 marzo 2019)

Sabato e Domenica: ore 9 – 12 / 16,00 – 19,00

INGRESSO GRATUITO