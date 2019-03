Il lutto per la scomparsa di Adrio Testaguzza e il suo ricordo Il regista, molto conosciuto anche fuori dal territorio, era di Corinaldo

279 Letture Cronaca

Parlare di un personaggio che ha dato lustro nel contemporaneo alla nostra comunità, riconosciuto e premiato a livello internazionale per la sua attività di regista e per i tanti documentari prodotti frutto di una passione per un’arte che ha grandi, elevati contenuti culturali, ma molte volte poco apprezzata perché fuori dagli schemi odierni della comunicazione di massa; parlare di un uomo di questa levatura risulta difficile, arduo e molto rischioso poiché è facile cadere nel banale.

Il nostro gruppo consiliare, In Movimento-Corinaldo c’è pertanto, vuole ricordarlo per l’impegno, quale consigliere comunale, profuso nelle istituzioni che rappresentano la nostra Corinaldo: Adrio (Testaguzza), nel 2017 in occasione delle consultazioni amministrative, fu uno dei promotori della nostra lista civica, allora disse “è ignobile che vi sia una sola lista e che si rischi il commissariamento di Corinaldo, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo presentarci alle elezioni”….detto, fatto.

Da

Luciano Galeotti