Al Teatro La Fenice di Senigallia appuntamento con “Fratellino Sorellina” Domenica 17 marzo alle ore 17:00

Prosegue nei teatri della provincia di Ancona la 35esima Stagione di Teatro Ragazzi a cura di Atgtp con il sostegno dei Comuni, della Regione Marche e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Due gli spettacoli in cartellone, domenica 17 marzo alle ore 17.



Al Teatro La Fenice di Senigallia la compagnia ATGTP / Asini Bardasci propone “Fratellino Sorellina”, rivisitazione contemporanea di una celebre fiaba dei Fratelli Grimm, in scena sono Filippo Paolasini e Paola Ricci, regia Asini Bardasci. Lo spettacolo nasce dalla fiaba di Hansel e Gretel, di essa ne prende le ceneri per trasformarsi in un racconto moderno. Ci narra di cosa voglia dire oggi diventare grandi e rimanere soli.

I due fratelli, come quelli dei Grimm, vengono abbandonati dai genitori. Si ritrovano così costretti a scoprire il mondo con le sue bellezze e i suoi paradossi. Fino a quando lo Stato, che come un Grande Fratello controlla tutto, proclama una nuova legge: “Tutti i bambini orfani dovranno essere considerati immediatamente adulti”. I fratelli saranno così obbligati ad entrare in società, trovare un lavoro e rapportarsi con questo strano mondo, in cui la lotta per sopravvivere e più forte di qualsiasi fratellanza.