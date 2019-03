Luca Brunaccioni del Perticari di Senigallia vince i Certamen Firmanum Si qualifica così alle finali nazionali delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche

L’alunno Luca Brunaccioni, della classe 4°B, si è aggiudicato il 1° posto al Certamen Firmanum, l’unico in territorio marchigiano inserito fra le competizioni di eccellenza riconosciute dal MIUR, meritando in questo modo l’accesso diretto alla fase finale nazionale delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche, in programma a Reggio Calabria il 6-9 maggio 2019.



Un risultato di grande rilievo per l’alunno e per i docenti di lettere classiche che hanno saputo coltivare nel corso degli anni scolastici il suo talento.

Grande soddisfazione anche per i docenti del progetto “Certamina”, coordinato dalla Prof.ssa Patrizia Leoni, al quale stanno aderendo molti studenti del Liceo, desiderosi di “scendere in campo” e di partecipare alle varie competizioni regionali e nazionali, considerate come occasioni per mettersi in rete, per socializzare e condividere con studenti di altri licei classici la scelta di un indirizzo di studi così impegnativo, quanto ricco di contenuti culturali e formativi, che rendono il Liceo classico italiano un modello unico in Europa.

Un patrimonio culturale per la cui valorizzazione il MIUR ha contribuito, con una specifica cabina di regia, ad istituire la Rete Nazionale dei Licei Classici, di cui il Liceo “Giulio Perticari” è scuola referente per le Marche.