Le Marche scommettono sul biologico, in arrivo nuovi bandi per incentivare il settore Maria Letizia Gardoni:"La nostra regione continuerà ad essere leader in Italia nella filiera certificata"

Nelle Marche, già prima tra le regioni per media di aziende biologiche per abitanti, si continua a scommettere su questo settore. È infatti in procinto di uscire un nuovo bando Psr dedicato all’agricoltura biologica che permetterà alle aziende agricole che sono già impegnate in questo settore di poter continuare a usufruire del sostegno.