A Urbino per TeatrOltre “I ragazzi del massacro” di Teatro Linguaggicreativi Una giovane maestra viene uccisa a Piazzale Loreto dai suoi allievi nel clima del Sessantotto

101 Letture Fuori dalle Mura

Martedì 19 marzo TeatrOltre– il più grande palcoscenico italiano per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei promosso dall’AMAT, con il contributo di Regione Marche e MiBAC e i Comuni del territorio – torna al Teatro Sanzio di Urbino con I ragazzi del massacro, uno spettacolo prodotto da Teatro Linguaggicreativi per la regia di Paolo Trotti tratto dall’omonimo libro di Giorgio Scerbanenco, scrittore italiano di padre ucraino di enorme versatilità conosciuto come uno dei maestri del giallo anni Settanta.