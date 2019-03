Marche, Via libera alle Academy aziendali per la formazione Approvati dalla giunta regionale i criteri per il riconoscimento

110 Letture Economia

Via libera alle Academy aziendali nelle Marche. La giunta regionale su proposta dell’assessore al Lavoro, alla Formazione e all’Istruzione Loretta Bravi ha approvato nei giorni scorsi i criteri per il riconoscimento di queste unità organizzative delle aziende dedicate alla formazione, all’aggiornamento, allo sviluppo e alla condivisione di know how tecnico, professionale e specialistico sia per collaboratori interni (Academy interna) ma anche per i partner dell’impresa come fornitori, reti di vendita, servizio alla clientela (Academy esterna).