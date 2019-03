Fantasmi della scuola, i precari in presidio davanti all’Ufficio scolastico delle Marche La precarietà del lavoro e i contratti a tempo indeterminato colpiscono insegnanti e personale ATA

La precarietà del lavoro continua a rappresentare nel mondo della scuola una vera e propria emergenza, alla quale non hanno posto alcun rimedio i ripetuti interventi legislativi in materia di reclutamento di cui si sono fatti promotori maggioranze e governi di differente segno politico negli ultimi vent’anni. Il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato non si è affatto ridotto negli ultimi anni è anzi aumentato in maniera esponenziale.