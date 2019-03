Tennistavolo: nuovo stage tecnico al Centro Olimpico di Senigallia Domenica 10 marzo i giovani marchigiani del ping-pong si sono incontrati sotto la guida di Nicola Falappa

161 Letture Sport

Domenica mattina, 10 marzo, al centro Olimpico, si sono incontrati nuovamente i giovani marchigiani del tennistavolo per un nuovo stage tecnico presieduto da Nicola Falappa, referente del progetto Marche della Federazione.

Rispetto allo stage di febbraio sono stati cambiati i parametri di accesso privilegiando chi si avvicina al primo step.

La palestra è stata divisa in tre zone: nella prima i ragazzi si sono alternati in schemi tecnici fatti con il cesto seguiti dagli allenatori di società. “Fare i cesti” è uno schema che prevede l’utilizzo di molte palline per un solo ragazzo che le riceve in successione e costanza di condizioni permettendogli di memorizzare correttamente il movimento.

Nella zona centrale i singoli colpi sono stati inseriti in schemi più complessi e vicini a quello che può essere l’andamento di una partita.

Nella terza zona, infine, i più piccoli sono stati formati al Ping-Pong Kids, una formula di motricità articolata che fa parte di un percorso di ping-pong non agonistico in senso stretto ma che prevede comunque una prossima fase regionale a Senigallia ed una nazionale a Fiuggi.

Con lo stage di domenica il progetto tecnico regionale continua nella sua proposta differenziata per livello che tanto piace alle società marchigiane.