Riparte la stagione della mountain bike, c’è il senigalliese Torcianti Il 10 marzo gara a Corridonia

Domenica 10 marzo, si inaugura la stagione marchigiana della mountain bike.

Appuntamento con il CROSS COUNTRY nella maceratese CORRIDONIA, per il 1° TROFEO “BIKERS ROCK ‘N ROAD”, tecnicamente allestito dall’omonimo team di Pollenza, in collaborazione con il Club Corridonia.



SUPERVISIONE congiunta della Federciclismo e dell’Acsi, ancora all’insegna della fruttuosa collaborazione lungimirante.

IN CHIAVE registica sono Maurizio Giustozzi, Lanfranco Passarini e Luciano Capaldi, che hanno concepito l’anello tecnico del

GRAN PRIX D’INVERNO MTB 2019.

Si apre anche MARCHE OFF ROAD, che nel 2018 ha eletto campione DIEGO MARINCIONI (capace di illuminare anche la notte di Offida).

In sella salgono (in chiave sempre più rosa):

Esordienti, Allievi, Juniores, Open, Elite Master Sport, Master, Donne.

IL CIRCUITO di 5 km (da affrontare più volte, tenendo conto della categoria di appartenenza) si snoda nel verde dello Shopping Park del Centro Commerciale CorridoMnia.

RITROVO fissato al Bar Pizzeria Koko’s: alle 7,30.

PRIMA CORSA: alle 9.

Seconda bandierina abbassata alle 10.

Ricco e gratificante il montepremi.

Collegio di giuria costituito da Maraschi,

Carbonari, Bottoni.

Titolati e titolandi attesi.

Tornano ad animare la stessa scena (prossima ad ospitare il Giro d’Italia Ciclocross), stavolta in versione rampichina, belle speranze:

il senigalliese GABRIELE TORCIANTI e BARBARA MODESTI (punti di riferimento del Progetto Under 18 – Bici Adventure – Piangiarelli condotto da Walter Tombesi, Pierpaolo Pascucci, Jarno Calcagni)

ALICE PALAZZI e GIORGIA SIMONI (bandiere del G.C. Osimo Stazione presieduto da Severino Antonella).

Tvrs è presente con le proprie telecamere.