Alla Rocca Roveresca per la Settimana dei Musei L'ingresso sarà gratuito fino a domenica 10 marzo

Come in tutti i musei statali, l’ingresso sarà gratuito fino a domenica 10 marzo, inoltre per la festa della donna, venerdì 8 marzo, partiranno dalle 16 visite guidate che illusteranno la Rocca attraverso le donne che ne hanno fatto la storia.



Domenica 10 marzo, verrà invece riproposta la vita a corte nel Rinascimento nell’iniziativa: Chi vuoi essere, Madonna Lucrezia o il cavalier Riccardino?

Dalle 16 avranno luogo visite animate insieme con i personaggi della corte roveresca e i più piccoli potranno indossare gli abiti di servitori, dame e cavalieri per partecipare alla vita di corte!

La manifestazione, organizzata dal Polo Museale delle Marche in collaborazione con l’associazione culturale L’estetica dell’effimero, sarà totalmente gratuita.

L’evento si inserisce nell’ambito della VI edizione del GRAND TOUR CULTURA 2018 promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche, in collaborazione con MAB (coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche) e la partecipazione del Consorzio Marche Spettacolo come partner.

Si consiglia la prenotazione per entrambe le iniziative (e-mail: roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it; tel. 07163258).