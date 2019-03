Marche, sciopero dei trasporti per venerdì 8 marzo: ecco orari e fasce di garanzia Allo sciopero aderirà anche il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dalle ore 00.00 alle ore 21.00

Un venerdì di passione per i trasporti nazionali e locali, a causa dello sciopero femminista di 24 ore promosso dalla piattaforma ‘Non una di meno’ e da diversi sindacati in occasione della Giornata internazionale della donna. Non farà eccezione la regione Marche.