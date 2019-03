Clinica Villa Mafalda, gli ultimi sviluppi della cardiologia moderna Visite, screening e conferenze distribuite su tutto il territorio nazionale, ospitate anche nelle Marche

Organizzato dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), anche quest’anno il recente appuntamento di ‘Cardiologie Aperte’ ha portato per una settimana al centro del dibattito medico nazionale i temi della prevenzione e della salute vascolare.

Visite, screening, e conferenze distribuite su tutto il territorio nazionale, e ospitate anche nelle Marche, dove i cittadini hanno partecipato numerosi. L’importanza del tema è infatti indiscussa: oggi queste patologie rappresentano una delle problematiche mediche più diffuse, sia tra la popolazione più anziana che in fasce demografiche diverse. Quello della salute del cuore e del sistema circolatorio è dunque un argomento che coinvolge tutti, ed è da tempo sotto stretta osservazione dagli ospedali più attenti alle ultime scoperte della ricerca scientifica, alleata preziosa per affrontarle al meglio. Tra le recensioni degli esperti del settore si distinguono i commenti di Villa Mafalda Roma, clinica privata che vanta un avanzato dipartimento di cardiologia, e che si è spesso espresso positivamente sugli sviluppi più recenti di questa branca medica. La tecnologia e la ricerca hanno infatti permesso di fare chiarezza sulla natura di molte patologie del cuore, e forniscono oggi agli specialisti strumenti importanti per diagnosticare e trattare queste malattie.

Dieta e sport, gli ingredienti della salute cardiovascolare nelle opinioni di Villa Mafalda

La tecnologia gioca un ruolo sempre più importante nell’avanzare della cardiologia moderna. Tuttavia, Villa Mafalda a Roma evidenzia anche un altro punto chiave, quello della prevenzione. L’insorgere di problemi al cuore è spesso legata alla condotta passata del paziente, dallo stile di vita alla dieta. Per quanto riguarda la prevenzione, le ultime recensioni del Ministero della Salute coincidono con le opinioni di VillaMafalda: dieta ben equilibrata e attività fisica regolare sono la chiave per proteggere la propria salute. Limitare l’uso di sale in cucina, monitorare i livelli di colesterolo, evitare l’assunzione di nicotina, sono piccole azioni quotidiane che aiutano a mantenere sano il cuore, ma non solo. Dallo stato del miocardio e dell’apparato circolatorio, infatti, dipende la salute di numerosi altri organi. Lo confermerebbero anche i commenti e le opinioni degli oculisti di AktiVision a Roma, che indicano il rapporto tra queste patologie e l’insorgere di problematiche e disturbi alla vista. Il reparto oftalmologico della clinica Villa Mafalda (qua il sito ufficiale di AktiVision) cita l’esempio del glaucoma, una patologia asintomatica che può portare alla cecità, fortemente correlata alla presenza di malattie cardiocircolatorie.

Le recensioni di Villa Mafalda sui passi avanti dell’high tech

La prevenzione aiuta dunque a evitare problematiche diverse, legate alla bassa salute del sistema circolatorio. Altro grande alleato della moderna cardiologia è poi il mondo dell’High Tech. La tecnologia ha certamente dato un grande supporto ai dottori negli interventi chirurgici, ma non solo. La diagnostica occupa un ruolo importantissimo, evidenziato anche dalle recensioni espresse da Villa Mafalda: la clinica privata romana, infatti, sottolinea l’esistenza di fattori di rischio latenti, più difficili da individuare, che richiedono esami ben specifici. Le recenti tecniche hanno permesso ai medici di fornire ai pazienti esami più veloci e precisi: si va dai test del sangue capaci di stimare in poche ore il rischio di arresto cardiaco con una precisione del 90%, fino alle nuove tecnologie per lo screening dell’ischemia, condizione che riduce l’afflusso di sangue agli organi. Insieme agli strumenti per la diagnosi, tra le recensioni scientifiche sul tema spiccano i passi avanti nel campo della ricostruzione di organi, e nella progettazione di pacemaker sempre più efficaci e meno invasivi. Prevenzione e tecnologia rappresentano dunque le due facce del progresso medico nel campo della cardiologia. Un percorso importante per donare ai cittadini delle Marche, e non solo, gli strumenti giusti per una migliore qualità della salute.