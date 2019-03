L’8 marzo della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche I principali appuntamenti della Cpo in occasione della Giornata internazionale della donna

113 Letture Cultura e Spettacoli

Ricco programma di iniziative quello che la Commissione regionale Pari Opportunità ha messo in cantiere in occasione della Giornata internazionale della donna. Il 7 marzo, al Teatro Sperimentale di Ancona, andrà in scena lo spettacolo “Lingua Ignota” dedicato alla figura di Ildegarda Von Bingen. Prima dell’inizio della rappresentazione di teatro e danza, il saluto della presidente Cpo, Meri Marziali e dell’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ancona, Emma Capogrossi.